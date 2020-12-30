Катя Лель сделала сюрприз для фанатов. Певица записала видеообращение специально для читателей издания Дни.ру.

Катя Лель сделала сюрприз для фанатов. Певица записала видеообращение специально для читателей издания "Дни.ру".Этот год выдался непростым. Многие артисты остались без работы и жаловались на плачевное материальное состояние. К счастью, в преддверии праздников звездам удалось провести несколько новогодних мероприятий.На одном из таких концертов появилась и Катя Лель. Артистка обратилась к читателям издания "Дни.ру" и поздравила их с наступающим 2021 годом. "Будьте здоровы! Живите в благости, в радости и в спокойствии. Будьте счастливы!" – отметила певица.Поздравление Кати Лель с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".