Елена Масленникова, корреспондент 6 канала: Встречая 2020, вряд ли кто-то из владимирцев думал, что этот год может принести столько бед и лишений.Появившаяся на горизонте зараза казалась всем

Елена Масленникова, корреспондент 6 канала: Встречая 2020, вряд ли кто-то из владимирцев думал, что этот год может принести столько бед и лишений.Появившаяся на горизонте зараза казалась всем очень далекой. Но за уходящий год только в нашей области она унесла более 400 жизней. О том, что ковид-19 опасен, владимирцы региона поняли далеко не сразу и далеко