Совсем скоро вся страна будет отмечать главный зимний праздник. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям Дни.ру, чтобы поздравить их с Новым годом.

Совсем скоро вся страна будет отмечать главный зимний праздник. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям "Дни.ру", чтобы поздравить их с Новым годом.Пандемия коронавируса, которая пришлась на 2020 год, повлекла за собой массу ограничений. Одной из мер борьбы с распространением инфекции стало частичное прекращение авиасообщений между странами.Из-за этого многие иностранные артисты, которые с удовольствием прилетали в Россию, чтобы выступить перед поклонниками, вынуждены оставаться на родине. Однако певец Интарс Бусулис, который покорил публику выступлениями в шоу "Голос", смог покинуть Латвию, чтобы поздравить с Новым годом коллег и фанатов.Встретившись с корреспондентом "Дни.ру" на фестивале "Песня года", артист не смог не записать видео для читателей. "Хочу пожелать, чтобы у вас был очень счастливым Новый год; чтобы вы были здоровы; чтобы не хворали; чтобы не было ничего, что мешало жить. Конечно, желаю вам любви, веры и много света. Будьте счастливы!", – сказалИнтарс Бусулис