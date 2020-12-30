Елена Еранина показала отличный результат в отборочных соревнованиях.

24 и 25 декабря на ледовой арене спортивного комплекса прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На Призы Конькобежного центра «Коломна». В стартах приняли участие более 70 сильнейших конькобежцев из 16 регионов России: Архангельской, Калужской, Свердловской, Владимирской, Тверской, Иркутской, Московской, Вологодской, Костромской, Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодарского края.Соревнования были отборочными для участия российских спортсменов в Чемпионате Европы по конькобежному спорту в многоборье, проведение которого запланировано в Херенвене (Нидерланды), 16 -17 января 2021 года.Муромская спортсмен – инструктор Спортивной школы олимпийского резерва им.А.А. Прокуророва Елена Еранина представляла Владимирскую область. Ее результаты: на дистанции 3000м – 2 место, на 1500 м – 4 место, на 500 м – 7 место. По итогам соревнований Елена включена в состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы по конькобежному спорту в многоборье.(Фото: kolomna-speed-skating.com)