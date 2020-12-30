При помощи спасательных устройств пожарными было спасено 18 человек, из них 8 детей, эвакуировано 25 человек.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в квартире 5-этажного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Лакина, д. 1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии наблюдалось открытое горение с балкона 4-го этажа, сильное задымление в подъезде. Пожарные незамедлительно приступили к спасению, эвакуации людей и тушению пожара, работало 4 звена газодымозащитной службы. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 40 кв. м. К сожалению в горевшей квартире обнаружен погибший мужчина. При помощи спасательных устройств пожарными было спасено 18 человек, из них 8 детей, эвакуировано 25 человек. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 7 единиц техники, 21 человек личного состава, также на месте работал поисково-спасательный отряд г. Владимира 1 единица техники, 3 человека. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)