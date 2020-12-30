За неделю проведено 82 рейда по объектам торговли, заведениям общепита, образования, здравоохранения и производства. Составлено 14 протоколов.

Во время заключительного брифинга по текущей эпидситуации с пандемией коронавируса представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала о результатах контрольных мероприятий по соблюдению «антиковидных» требований.«За неделю проведено 82 рейда по объектам торговли, заведениям общепита, образования, здравоохранения и производства. Составлено 14 протоколов. Материалы переданы в суд. С 1 сентября сумма штрафных санкций составила 2 млн 511 тысяч рублей», - отметила она.