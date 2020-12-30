Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: В этом году вместе с праздничными новогодними масками в наш обиход вошли и такие, защитные, но настоящие модники и модницы не отчаиваются, а

Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: В этом году вместе с праздничными новогодними масками в наш обиход вошли и такие, защитные, но настоящие модники и модницы не отчаиваются, а используют маски как красивый аксессуар к новогоднему образу. Помните, когда пандемия только началась, жителей области даже учили делать защитные маски своими руками из марли, бинта и ваты.