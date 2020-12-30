В целях безопасности дорожного движения при проведении фейерверочных показов запланировано введение ограничений движения транспортных средств...

В рамках встречи Нового года, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года планируется организация фейерверочных показовВ целях безопасности дорожного движения при проведении фейерверочных показов запланировано введение ограничений движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:с 23:30 до 00:15- в центральной части города - Большой Москворецкий мост, улица Варварка, улица Ильинка, улица Москворецкая, Москворецкая набережная, Раушская набережная, Кремлевская набережная, Софийская набережная;с 00:40 до 01:10- в Западном административном округе - улица Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518;- в Юго-западном административном округе – улица Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи;- в Зеленоградском административном округе - Озерная аллея от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.- в Троицком и Новомосковском административных округах – улица Физическая от Калужского шоссе до Солнечной улицы, а так же улица Центральная от дома 26 до Солнечной улицы.