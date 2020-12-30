Каждый 7-й гражданин России доверяет ООО «Капитал МС» защиту своих законных прав и интересов в сфере ОМС.

Каждый 7-й гражданин России доверяет ООО «Капитал МС» защиту своих законных прав и интересов в сфере ОМС.ООО «Капитал МС» накопил большой опыт успешной работы в сфере ОМС. Это одна из старейших российских компаний своего профиля и самая крупная во Владимирской области страховая медицинская организация.Мы прошли свой пусть от истоков отечественной системы ОМС, начав свою деятельность в 1004 году. В процессе развития компания объединила ресурсы восьми крупных федеральных и региональных организаций. За четверть века был накоплен уникальный опыт обеспечения граждан России страховой медицинской защитой в системе ОМС.Сейчас мы работаем с застрахованными лицами на территории 40 субъектов Российской Федерации. Открыто более 1000 страховых представительств нашей Компании. На 01.12.2020 общая численность застрахованных граждан по ОМС составляет – 22 127 555 человек.Главной нашей наградой и главным достижением на этом пути является доверие миллионов соотечественников, которое наши сотрудники завоевали своим компетентным подходом и честным трудом. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующее положение среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию.Ключевая цель, миссия нашей компании – повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощи высокого качества на всей территории страны. В этом мы видим свои обязательства перед обществом, государством, гражданами России.В приоритете — защитаПриоритетные задачи Компании - защита прав пациентов при получении медицинской помощи по полису ОМС, индивидуальное информационное сопровождение, повышение уровня доступности и качества медицинской помощи.Во Владимирской области ООО «Капитал МС» - единственная компания, у которой есть выделенная телефонная линия для получения и обработки звонков от наших застрахованных. Номер нашего Контакт-центра 66-69-84.Мы единственная компания, в структуре которой создан и работает отдел по защите прав застрахованных граждан. Около 5,5 тысяч жалоб и обращений было отработано сотрудниками Владимирского филиала.Очень большую работу мы проводим по информированию граждан, приглашаем на прохождение диспансеризации, профилактических осмотров.Для удобства граждан во Владимире мы работаем ежедневно в рабочие дни без перерыва на обед до 17.00, по субботам с 9.00 до 13.00.Более подробную информацию о деятельности Компании в сфере ОМС граждане могут узнать на сайте www.kapmed.ru. Также новости-онлайн о работе Владимирского филиала Вы можете найти на наших страницах в социальных сетях: https://vk.com/rgs_meditsina_vladimir, https://www.instagram.com/rgs_meditsina_vladimir, https://ok.ru/rgsmeditsinavladimirС Новым годом и Рождеством!От лица Компании я поздравляю всех жителей Владимирской области с Наступающим Новым годом, и конечно, хочу сказать спасибо всем нашим клиентам, которые доверяют нам самое ценное – свое здоровье, главный КАПИТАЛ в жизни каждого человека!ООО «Капитал МС» – одна из ведущих страховых медицинских организаций. Она входит в тройку лидеров страховых компаний России, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.