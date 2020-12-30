Работает единый круглосуточный телефон: 8-800-450-01-21 и 8 (4922) 36-28-33.

Департамент социальной защиты населения организовал работу по оказанию срочных социальных в период новогодних и рождественских каникул. Об этом редации «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.«Во комплексных центрах соцобслуживания населения организовано дежурство. Во время праздников жители могут обратиться в учреждение по месту жительства ежедневно с 08:00 до 17.00», - отметили в обладминистрации.Работает единый круглосуточный телефон: 8-800-450-01-21 и 8 (4922) 36-28-33.Кроме того, помочь владимирцам готова «Служба срочной социальной помощи» с единым номером 128.