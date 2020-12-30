Ему было 49 лет.

29 декабря в возрасте 49 лет в результате осложнений, полученных от коронавируса, скончался глава Киржачского района Александр Николаевич Лукин.В 1992 году он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. В 2002 - Международный институт менеджмента ЛИНК. Пять лет проработал в Киржачском отделении Агропромбанка. С 1999 по 2020 год трудился на ОАО «Завод Автосвет». В 2019 году Александр Николаевич стал главой Киржачского района. Он дважды избирался депутатом Киржачского райсовета.«За годы своей работы неоднократно поощрялся грамотами, благодарственными письмами различных структур и уровней власти. Александр Николаевич был коммуникабельным и ответственным человеком. Умел найти общий язык с любым депутатом. Не боялся брать на себя ответственность, всегда был нацелен на лучший для всех жителей района результат», - подчёркивает пресс-служба администрации Киржачского района.