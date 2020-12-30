Районными судами города Владимира удовлетворены административные заявления прокурора города о прекращении действия их водительских удостоверений лиц.

Районными судами города Владимира удовлетворены административные заявления прокурора города о прекращении действия их водительских удостоверений лиц.В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было установлено, что 19 гражданам, имеющим водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, в разное время были поставлены диагнозы «шизофрения параноидальная», «шизотипическое расстройство», «органическое психическое расстройство с выраженными изменениями психики», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Возможность управления транспортными средствами лицами, имеющими подобные медицинские противопоказания, несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения.Согласившись с доводами прокурора, районные суды удовлетворили административные заявления и прекратили действие водительских удостоверений.