Всем гражданам были вручены сладкие подарки, информационные памятки и адресованы пожелания безопасного нового года.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» в регулярном режиме проводят мероприятия, направленные на противодействие мошенничествам. В канун нового года к сотрудникам присоединился Полицейский Дед Мороз, а также члены общественного совета и Совета ветеранов. Поддержали мероприятие представители МЧС.В течение нескольких часов Дед Мороз вместе с сотрудниками полиции проводил обход многоквартирных домов, напоминал жителям о том, как важно быть внимательными, чтобы не попадаться на уловки мошенников, а также рассказывал об основных правилах сохранности сбережений.Всем гражданам были вручены сладкие подарки, информационные памятки и адресованы пожелания безопасного нового года.