Полицейские Западного округа подготовили фильм с персональными видео-обращениями известных людей страны для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды»...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО и представители Общественного совета при Управлении внутренних дел Западного округа столицы провели Всероссийскую ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз» в онлайн-режиме.Полицейские Западного округа подготовили фильм с персональными видео-обращениями известных людей страны для воспитанников Государственного бюджетного учреждения Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», шефство над которым они ведут в течение многих лет.Со словами поздравлений и добрых пожеланий к ребятам обратились начальник Управления генерал-майором полиции Анатолий Фещук, члены Общественного совета при УВД по ЗАО священник, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов и актриса, телеведущая Илона Броневицкая.Митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Тихон (Шевкунов) в своем видеообращении заверил молодежь в поддержке и поздравил с Новым Годом и Рождеством Христовым.Среди обратившихся к детям с новогодними поздравлениями также артисты эстрады, теле и радио ведущие, артисты театра и кино, оперные певцы и солисты Государственного Академического Большого театра России, политики и государственные служащие, как московского, так и федерального уровня. Они пожелали воспитанникам центра здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний и прекрасного настроения.Сотрудники полиции УВД по ЗАО доставили видеофильм маленьким адресатам вместе с ежегодными сладкими подарками. Он будет транслироваться для ребят на телевизионных экранах в Центре воспитания «Берег надежды», а также его записали всем желающим на электронные носители.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93