ДТП произошло 22 декабря в Петушинском районе. Мальчик находится в коме.

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев в соцсетях сообщил, что 11-летнего мальчика, который 22 декабря в Петушинском районе попал под машину, госпитализировали в столицу.«В состоянии комы Артём был переведён в Областную детскую клиническую больницу. После видеоконференции со специалистами Центра Рошаля принято решение о срочной госпитализации ребёнка. На реанемобиле он едет в Москву», - отметил детский омбудсмен.Геннадий Леонардович добавил, что содействие в решении вопроса оказали - Анна Кузнецова - уполномоченная по правам ребёнка при Президенте РФ, а также директор департамента здравоохранения Елена Утемова и главвврач ОДКБ Светлана Макарова.