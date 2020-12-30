Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев на своей странице «Вконтакте».

В Петушинском районе Владимирской области 11-летний мальчик попал под машину. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев на своей странице «Вконтакте».22 декабря в Петушинском районе Владимирской области произошла трагедия. 11 летний мальчик Артём попал под машину. В состоянии комы был переведён в ОДКБ областного центра. После проведения видео конференции с врачами центра Рошаля было принято решение о срочной госпитализации ребёнка в Москву. Спасибо большое за содействие Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой, директору департамента здравоохранения Владимирской области Елене Утемовой и главному врачу ОДКБ Светлане Альбертовне Макаровой. Мальчик на реанемобиле едет в Москву. Отдельное Спасибо крестной мальчика, Татьяне, за стойкость.(Фото: Геннадий Прохорычев)