Председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения Единой России Алексей Константинов погиб в лобовом столкновении в Тверской области. Еще утром он вручал подарки детям медиков, которые работают в красной зоне.

Председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Константинов погиб в лобовом столкновении в Тверской области. Еще утром он вручал подарки детям медиков, которые работают в красной зоне.Днем 30 декабря на трассе Р104 в районе города Клязин в Тверской области автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился Алексей Константинов, лоб в лоб столкнулся с Mazda CX-7. Председатель Ярославской областной думы погиб на месте.Водитель второго автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Специалистам предстоит установить причины смертельной аварии. Проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет. Алексей Константинов ехал домой, чтобы провести новогодние праздники с семьей."Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев", – рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.Известно, что еще утром Алексей Константинов поздравил ветерана в Ростовском районе Ярославской области, а также вручил подарки детям медицинских работников, занятых в "красной зоне" ковидных больниц. С марта 2020 года он возглавлял волонтерский центр "Единой России".Алексей Константинов возглавлял региональное отделение "Единой России" с января 2019 года. Депутатом Ярославской областной Думы он был избран еще 9 сентября 2018 года, а спустя две недели – на первом же заседании регионального парламента 25 сентября 2018 года – стал председателем Ярославской областной думы. До этого, с июня 2017 года, он возглавлял Ростовским муниципальным районом Ярославской области.Он был отмечен медалями "За отличие в военной службе" I степени, "За безупречную службу" III и II степени. У Алексея Константинова остались жена и сын.