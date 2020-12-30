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<a href="https://33live.ru/novosti/30-12-2020-predvoditel-rossijskogo-dvoryanskogo-sobraniya-posetil-vystavku-pyl-chuzhix-dorog-vo-vladimire.html" target="_blank">Предводитель Российского дворянского собрания посетил выставку «Пыль чужих дорог» во Владимире</a> - К 100-летию Русского исхода. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвящённых этому тяжёлому периоду в Российской истории. И своей оценкой этих событий поделился предводитель Российского дворянского собрания Олег Щербачев.