Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: Пожары, аварии, утонувшие и счастливые спасения. Какими происшествиями нам запомнится 2020-й? По данным регионального МЧС, за год во Владимирской

Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: Пожары, аварии, утонувшие и счастливые спасения. Какими происшествиями нам запомнится 2020-й? По данным регионального МЧС, за год во Владимирской области произошло около 3,5 тысяч пожаров. Не обошлось без жертв, за этот год в результате возгораний погибли 111 человек. Но если уж зашла речь о происшествиях, то самое шокирующее – это