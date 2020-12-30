Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: Лучше всего этот год, пожалуй, характеризует слово борьба. Жителям региона пришлось бороться не только с коронавирусом. Протестов в области, причем,

Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: Лучше всего этот год, пожалуй, характеризует слово борьба. Жителям региона пришлось бороться не только с коронавирусом. Протестов в области, причем, разного масштаба, было не мало. И начались эти акции с первых дней 2020-го. В январе неизвестные устроили своеобразную акцию протеста под окнами областной администрации. Кто-то выгрузил рядом с ёлкой у