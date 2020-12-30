Живые ёлки и сосны, их искусственные аналоги и необычные деревца, сделанные вручную. Каждый Новый год владимирцы по-своему создают праздничную атмосферу. В преддверии новогодних праздников

Живые ёлки и сосны, их искусственные аналоги и необычные деревца, сделанные вручную. Каждый Новый год владимирцы по-своему создают праздничную атмосферу. В преддверии новогодних праздников “Шестой канал” провёл конкурс среди подписчиков в социальных сетях. Мы попросили участников поделиться фотографиями и видео ёлочек, сделанных или украшенных вручную. Победителей определило зрительское голосование. Больше всего голосов набрала ёлка, которую