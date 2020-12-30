Праздник к нам приходит. Китайская зараза не смогла победить русского зимнего волшебника, даже, несмотря на то, что он уже не молодой. Почему Дед Мороз не соблюдает режим самоизоляции и как

Праздник к нам приходит. Китайская зараза не смогла победить русского зимнего волшебника, даже, несмотря на то, что он уже не молодой. Почему Дед Мороз не соблюдает режим самоизоляции и как всем поскорей забыть этот для многих ужасный год. Праздничное интервью. У нас в гостях Дедушка собственной персоны, а вместо его внучки, психолог, Ольга Гунина.