Глава облздрава не знает, каким образом владимирцы будут получать ковидные паспорта. Пока никаких вводных на этот счёт от Министерства здравоохранения региональный департамент не получал.

Глава облздрава не знает, каким образом владимирцы будут получать ковидные паспорта. Пока никаких вводных на этот счёт от Министерства здравоохранения региональный департамент не получал. Об этом заявила на коронавирусном брифинге Елена Утемова – директор облздрава. Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал о введении паспорта вакцинированного от коронавируса. Сообщалось, что такой паспорт россияне смогут уже