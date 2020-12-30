Уходящий 2020-й год запомнился рядом громких криминальных скандалов. В них фигурировали разные чиновники. В том числе, и от культуры. В январе была поставлена точка в деле экс-директора

Уходящий 2020-й год запомнился рядом громких криминальных скандалов. В них фигурировали разные чиновники. В том числе, и от культуры. В январе была поставлена точка в деле экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Игоря Конышева и людей из его окружения обвиняли в присвоении и растрате госимущества. По версии следствия, злоумышленники присвоили себе почти 3 миллиона рублей. За разработку нового