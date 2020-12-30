В Александровской слободе поселился гость из Нюрнберга. Фондовое собрание царских раритетов музея пополнилось драгоценным произведением 1570 года.

В Александровской слободе поселился гость из Нюрнберга. Фондовое собрание царских раритетов музея пополнилось драгоценным произведением 1570 года.Это кубок в виде "Голубя". Фигура птички разъемная. И напоминает полый внутри сосуд. Голубь сделан полностью из серебра с применением техники огневого золочения и выколотки. Немецкий Нюрнберг до конца 17 века был центром серебряного дела. Изготовленные там кубки были ценными подарками среди высшей знати. Например, на гравюре из книги датского посла Якоба Ульфельдта изображен пир в Александровской слободе , которую он посетил в 1578 году. В центре трапезной - поставцы с золотой и серебряной посудой, сообщает газета "Уездный город Александров".