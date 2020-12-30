В главном управлении МЧС по Владимирской области прошла последняя в этом году пресс-конференция.

Итоги и планы на будущее. В главном управлении МЧС по Владимирской области прошла последняя в этом году пресс-конференция.В уходящем году были 3 серьезных ЧП: два случая ДТП - столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса в Гороховецком районе, наезд троллейбуса на столб в Коврове и сход цистерн с нефтепродуктами в Камешковском районе. Год был горячим , отметили в спасатели - за год на территории области произошло более трех с половиной тысяч пожаров. Но это на 16% меньше, чем в 2019-м. Большой общественный резонанс вызвали 2 крупных пожара - в Областном театре драмы и в Доме культуры в Гусь-Хрустальном.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области, полковник внутренней службы:- В положительную сторону хочется отметить, что на сегодняшний день на пожарах не было допущено гибели ни одного ребенка. В прошлом году таких трагических происшествий было 8. Это, я считаю, заслуга структур, работающих на профилактику.Что касается водных объектов, во Владимирской области зафиксировано 24 происшествия, в которых погибли 18 человек. И 3 из них произошли в декабре этого года. участниками которых стали рыбаки. Небезопасно также находиться на коньках на льду рек и озер. Лучше отдавать предпочтение городским каткам. Кроме того, сотрудники МЧС отметили, что запускать фейерверки в новогодние праздники можно будет только в определенных местах.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области, полковник внутренней службы:- Более 40 площадок на территории области определили органы местного самоуправления для использования пиротехнической изделий бытового назначения. Всегда есть свой процент неудачных запусков, поэтому мы обращаем внимание, чтобы использовали эти площадки для запусков пиротехники. В любом случае на пиротехнических изделиях всегда написана инструкцию по безопасному использованию.