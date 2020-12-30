Стоимость работ составила 12,9 млн рублей.

В Меленковском районе в центральной районной больнице открыта обновлённая детская поликлиника. Её отремонтировали за 12,9 млн рублей.«Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает более 3,5 тысяч детей. Здесь ведут приём четыре участковых врача-педиатра», - пояснил главный врач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.После завершения работ здесь появилась бережливая регистратура, система электронной очереди, инфомат, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, навигационные таблички, а также крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми.Отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Больницу оборудовали пандусом и подъёмником. Для разделения потоков больных открыт кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.Для нужд учреждения закуплена новая мебель и медоборудование – переносной аппарат для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф, комплект офтальмологического оборудования.Следующий этап развития Меленковской медицины – строительство корпуса для отделения скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов в селе Григорово и деревне Толстиково.«Это произойдёт уже в 2021 году», - уверены в обладминистрации.