Ребята в возрасте от 3 до 14 лет представили на конкурс более 170 работ.

В преддверии Нового года ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району совместно с представителями администрации и Центром внешкольной работы проводят конкурс декоративно-прикладного творчества «Елочная игрушка из страны ПДД».В этом году на конкурс было представлено более 170 работ, выполненных ребятами в возрасте от 3 до 14 лет.Для изготовления поделок авторы использовали самые разные материалы: бумагу, дерево, картон, ткани, нитки, природные материалы. Фантазия ребят, многим из которых активно помогали родители, буквально не знала границ, но при этом каждый старался выдержать ключевую тему – Правила дорожного движения. Здесь и дорожные знаки в елочной мишуре, снеговики-регулировщики, часы безопасности, сказоч­ные светофоры и гирлянды дорожных знаков. Членам жюри было непросто выбрать победителей, ведь каждая работа отличалась от других чем-то своим, особенным.В результате в число победителей вошли 25 работ, которые отличаются не только оригинальностью исполнения, но и точностью соответствия с требованиями ПДД.Учитывая сложившуюся обстановку, награждение победителей пройдет в несколько этапов. Первыми заслуженные награды получили ребята из Красногорбатской средней общеобразовательной школы.Новогодние игрушки заняли свое место в подразделении ОГИБДД на елке, которая будет напоминать гражданам о важности соблюдения Правил дорожного движения.