В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот, выполнявший перелет в российскую столицу из Симферополя, передает . ..

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший перелет в российскую столицу из Симферополя, передает . Сообщается, что причиной экстренного приземления стала трещина в стекле лобовой кабины самолета. Сама посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.