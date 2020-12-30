Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подвел итоги работы организации в 2020 году. События минувшего года показали, что такой орган необходим и полезен.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подвел итоги работы организации в 2020 году. События минувшего года показали, что такой орган необходим и полезен.В условиях эпидемии коронавируса в России СПЧ организовала специальную "горячую линию" для отстаивания трудовых прав граждан. Люди могли пожаловаться на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения.Со всеми людьми, обратившимися за помощью, Совет по правам человека работал в тесном контакте вплоть до помощи в составлении заявления в суд. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании работы на "удаленке", в который вошли в том числе и предложения СПЧ."Пандемия еще раз показала, что Совет нужен, и что нас слышат", – подчеркнул председатель СПЧ Валерий Фадеев.Также он напомнил, что Совет активно занимался помощью россиянам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом. "Мы рады быть полезными врачам, поднимая как большие проблемы типа дезинфекции и внутрибольничных инфекций, так и, на первый взгляд, мелкие – вроде отмены платы за парковки для медиков, работающих в ковидных госпиталях", – добавил Валерий Фадеев.В сферу проблем, на которые обращали внимание в СПЧ, вошли вопросы из самого широкого спектра. "Мы защищали как позабытые в первую волну эпидемии НКО, так и бесхозные леса и национальные парки", – напомнил Фадеев. Кроме того, Совет занимался отменой ошибочных штрафов и несправедливых приговоров, а также внесением дорогостоящих лекарств в правительственный перечень жизненно необходимых препаратов.Также Совет работал с резонансными законопроектами о митингах и иноагентах. "Коллеги расскажут о наших достижениях за этот год подробно в своих блогах на сайте СПЧ", – пообещал Валерий Фадеев, в конце поздравив всех с наступающим Новым годом.