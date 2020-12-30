Кроме медикаментов, закуплены и средства индивидуальной защиты для медиков.

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что накануне новогодних каникул обеспечил достаточный запас препаратов для лечения Covid-19 и средств индивидуальной защиты для медиков.«Лекарства в любой момент готовы поступить в медучреждения», - пояснила директор регионального Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Нелли Зиновьева.На складе хранится 25 тысяч упаковок жаропонижающих средств, 12 тысяч - «Фавипиравира», 10 тысяч упаковок антибиотиков, 4 тысячи упаковок «Преднизолона», 3 тысячи упаковок «Умифеновира», 3,5 тысячи упаковок «Интерферона альфа».Как отмечают в Белом доме, создан необходимый запас медикаментов для лечения владимирцев в стационарах – 30 тысяч флаконов антибиотиков, 10 тысяч упаковок «Дексаметазона», 10 тысяч упаковок антикоагулянтов, 7 тысяч упаковок «Фавипиравира».В наличии более тысячи упаковок сильнодействующих препаратов -«Олокизумаба» и «Тоцилизумаба».Добавим, что на аптечном складе находится 200 тысяч одноразовых медицинских халатов, 100 тысяч бахил, 45 тысяч респираторов, 8 тысяч защитных очков и других СИЗ.Напомним, что на днях на борьбу с коронавирусом выделено дополнительно свыше 218 млн рублей.