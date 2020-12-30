Лучших выбирал Владимир Сипягин.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Владимир Сипягин присудил премию «Молодые профессионалы» за 2020 год трём специалистам:–инженеру-технологу Ковровского электромеханического завода Владимиру Парносову;– начальнику лаборатории управления по перспективным разработкам Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» Валерию Соловьёву;– сотруднику референтной лаборатории вирусных болезней птиц Федерального центра охраны здоровья животных Полине Ярославцевой.Справочно:Премия «Молодые профессионалы» присуждается молодым специалистам, добившимся высоких результатов в работе в инженерно-технической сфере. Ежегодно присуждается три премии в размере 10 тысяч рублей каждая.На соискание премии могут быть выдвинуты работники производственных промышленных предприятий и организаций Владимирской области, а также студенты и аспиранты вузов Владимирской области в возрасте до 35 лет.