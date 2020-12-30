Российский Союз пекарей и непосредственно группа компаний «Delavant» принимают участие в благотворительной акции Фонда «Духовное наследие Святого Апостола Павла (Президент Фонда Валентина Ланцева) в Сирии.

Российский Союз пекарей и непосредственно группа компаний «Delavant» принимают участие в благотворительной акции Фонда «Духовное наследие Святого Апостола Павла (Президент Фонда Валентина Ланцева) в Сирии.Миссия Фонда, при участии Министерства обороны Российской Федерации, доставила в Сирию более 5 тонн новогодних и рождественских подарков, в том числе сотни килограммов сушек, баранок и пряников, изготовленных на Владимирском и Вязниковском хлебокомбинатах. Хлебобулочная продукция стала хорошим подарком к празднованию Рождества Христова, которое христиане Антиохийской Церкви в Сирии отметили 25 декабря. Подарки были вручены в старейшем сирийском монастыре Святой равноапостольной Феклы в Маалюле. Счастливыми их обладателями стали и дети ополченцев района Скальбия.Фонд «Духовное наследие Святого апостола Павла» создан в России в декабре 2003 года по благословлению Патриарха Антиохской Церкви Игнатияи Патриарха РПЦ АлексияII. Он призван сохранять, укреплять и приумножать традиции дружбы российского и сирийского народа. С началом военных событий в Сирии Фонд организовал около 30 поездок в Сирию, доставив дружественному народу десятки тонн гуманитарного груза.- Мы проводим такие акции регулярно, - говорит Валентина Ланцева, - Конечно, в Рождественские праздники сирийцы, особенно дети, больше всего радовались сладостям, хлебобулочным изделиям, за что Российскому союзу пекарей, Владимирскому хлебокомбинату и лично Алексею Лялину отдельное спасибо!- Рады были оказать хоть какое-то внимание и знаки уважения дружественному сирийскому народу, - отметил Алексей Лялин, - Российский союз пекарей всегда готов принимать участие в таких благотворительных акциях.