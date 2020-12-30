Интервал движения в часы пик составит 10-12 минут.

По просьбам жителей города Владимира комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира приняла решение о продлении трассы автобусного маршрута № 16С «ул. 3-я Кольцевая - турбаза «Ладога» до деревни Бухолово.Автобусный маршрут № 16С «ул. 3-я Кольцевая - Бухолово» начнет свою работу с 11.01.2021. Движение автобусов будет осуществляться через остановочные пункты «Ул.3-я Кольцевая - Детская поликлиника — ул. Сперанского - ул. Нижняя Дуброва - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Пугачёва - пл. Победы - Руслан и Людмила - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Муромская - Коммунар - Гостиница «Клязьма» - Воскресенский храм - Школа № 46 - Ветеринарная клиника - Ипподром - Заклязьменский - Поворот на Уварово - Кусуново - ул. Малая Уваровская - Уваровские сады - Уварово — Бухолово».Согласно утвержденному расписанию, начало движения автобусов с остановки «Ул. 3-я Кольцевая» - в 06.30. Интервал движения в часы пик составит 10-12 минут.