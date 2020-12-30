При помощи спецустройств спасено 18 человек, среди которых восемь детей. Эвакуировано - 25 жителей.

Ночью 30 декабря в 00:39 во владимирское МЧС поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме во Владимире на улице Лакина. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По прибытии пожарных на балконе 4-го этажа было видно пламя. К тушению огня были привлечены четыре звена газодымозащитной службы. В результате сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 40 квадратных метров.В помещении обнаружен погибший мужчина 1980 года рождения. При помощи спецустройств спасено 18 человек, среди которых восемь детей. Эвакуировано - 25 жителей.«К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 7 единиц техники, 21 человек личного состава, также на месте работал поисково-спасательный отряд областного центра - одна единица техники и 3 человека», - уточнили в МЧС.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.