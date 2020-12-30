Футболу более 170 лет и больше половины этого срока он был сугубо мужским видом спорта. Сейчас все больше девушек начинают играть в футбол. Своя звездная команда есть и во Владимире.

Футболу более 170 лет и больше половины этого срока он был сугубо мужским видом спорта. Сейчас все больше девушек начинают играть в футбол. Своя звездная команда есть и во Владимире.-Мы команда?-Да!-Мы готовы?-Да!Это "Сириус" - женская команда по футболу. За 1, 5 года в спорте девочки уже не раз успешно показывали себя на мАтчах. Тренер команды - Александра Лещенко, сама в прошлом футболистка. Тренируют учениц по особой программе и наравне с физической подготовкой, психология!Александра Лещенко, тренер команды "Сириус":- Наверное, не только женский футбол, а любой женский вид спорта более эмоциональный. Опять же это от женской натуры. Очень мало таких моментов, которые встречаются исподтишка. Если девочка борется за мяч, то она борется искренне всеми силами или наоборот боится, стесняется, отходит. Нет такого что она чуть-чуть там, чуть чуть здесь. Очень эмоционально радуется, плачут. Очень искренне. Они выигрывают у них горят глаза. Конечно, женский вид спорта и отличается от мужского.За игрой наблюдает талисман команда - жираф ФАни. Это символ величия, красоты и грации. Особенно подходит для женской команды по футболу. Кстати, ФАни в игре совсем недавно, но уже принес удачу на мАтчах. Спортсменки считают, что весь секрет кроется в его номере на форме.Анна, футболистка:- Он у нас появился в пятницу 13-го числа. Это счастливое число. Почему именно жираф? Потому что жираф желтого цвета, как и наша форма. Желтый цвет - счастливый. Это цвет лидера.Самое сложное в женском футболе - это терпеть насмешки и бороться со стереотипами. По словам спортсменок, к этому виду спорта они относятся ответственно, ведь важно показать, что девочки играют не хуже, а даже лучше! Вот эта Алиса и ей 5 лет, но она уже готова обыграть в футбол своего друга.Алиса Турчина, футболистка:- Я пришла заниматься спортом - футболом, чтобы обыграть Витю.А Екатерина хочет стать профессиональной футболисткой. За один матч она не раз забила решающие голы и приносила победу команде.Екатерина Дегтярёва, футболистка:- Я решила ходить на футбол, потому что мы с сестрой каждое лето занимаемся футболом ездим на море и там играем.У девочек были мАтчи и с мальчиками. Правда, пока для "Сириуса" - это сложно. Зато среди девичьих команд всегда уверенное первое место. Кстати, недавно на турнире "Кубок Снегурочки" девочкам удалось обыграть своих родителей. В команде взрослых были папы и мамы. И по словам родителей, такой результат - уже хороший показатель.Александра Лещенко, тренер команды "Сириус":- У нас занимаются девочки от 5 лет. Вот сейчас мы набираем команду 18+, то есть ограничений возраста нет. Любая девушка или девочка, которая хочет заниматься футболом она может прийти в группу по своему возрасту и начать тренировки.Сейчас девочки готовятся к Всероссийским турнирам. Возможно в будущем именно они станут чемпионками России по футболу.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"