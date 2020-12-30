Руководителем медиацентра является диакон Всеволод Перепёлкин.

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона создан медиацентр Владимирской епархии. В нём уже записано несколько пробных роликов, первый выпуск передачи "Родное слово". Руководителем медиацентра является диакон Всеволод Перепёлкин.Торжественное открытие медиацентра состоялось 25 декабря 2020 года в присутствии митрополита Тихона, членов Епархиального собрания Владимирской епархии. Ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Сергий Фестинатов освятил студию и помещения медиацентра.(Пресс-служба Владимирской епархии)