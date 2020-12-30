Автолюбителей с расстройством психики выявила прокуратура.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что ведомство выявило 19 водителей, у которых были диагностированы расстройства психики. В разное время им поставлены - «шизофрения параноидальная», «шизотипическое расстройство», «органическое психическое расстройство с выраженными изменениями психики».Садясь за руль, такие автолюбители несут прямую угрозу участникам дорожного движения. Прокуроры обратились в суды с иском аннулировать водительские права у установленных граждан.Требования были удовлетворены.