И это новый антирекорд по смертности. Такого количества летальных исходов не было за всю пандемию. Предыдущий рекорд – 15 умерших за сутки – был зафиксирован 26 ноября. Всего летальных

И это новый антирекорд по смертности. Такого количества летальных исходов не было за всю пандемию. Предыдущий рекорд – 15 умерших за сутки – был зафиксирован 26 ноября. Всего летальных исходов во Владимирской области теперь 492. Заразились коронавирусом ещё 177 человек. На одного больше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 18 388. В лидерах антирейтинга Владимир