Об этом рассказала глава департамента здравоохранения Елена Утёмова.

Глава департамента здравоохранения Елена Утёмова проинформировала участников брифинга о мерах по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых ведомством.По информации депздрава, наметилась тенденция и к снижению числа амбулаторных пациентов. Уровень тестирования во Владимирской области на 30 декабря составил 261 анализ на 100 тысяч жителей.«В конце года на борьбу с пандемией были дополнительно выделены 218 млн рублей. С учётом направленных ранее 30 млн рублей, поставленных препаратов хватит на лечение 6,5-7 тысяч пациентов», – отметила главврач региона.