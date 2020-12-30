За счёт дополнительных взносов, собираемость вырастет на 114 млн рублей, что позволит в 2021 году отремонтировать ещё 50 многоэтажек.

В новом 2021 году во Владимирской области планируют на 10% увеличить плату за капремонт. Сейчас взнос составляет 6,5 рублей с квадратного метра. Ставка была неизменной с 2014 года. Если индексацию утвердят, то в квитанциях это отразится в виде +65 копеек за квадрат.По мнению гендиректора Фонда капитального ремонта Владимирской области Владимира Новикова, при средней площади квартиры в 55 квадратных метров рост составит 30 рублей.Интересно, что в регионе действует один из самых низких тарифов, а собираемость составляет 104 %. Для сравнения, в соседней Ивановской области в 2019 году платёжная дисциплина была на уровне 87%, а из 629 многоквартирных домов, предусмотренных планом, капремонт завершён в 25. А в 2018 году не сдан ни один объект из предусмотренных краткосрочным планом.Возвращаясь к Владимирской области, отметим, что в 2020 году в регионе капитально отремонтировали 509 МКД на сумму в 1 млрд 565 млн рублей. План выполнен на 100%.«За счёт дополнительных взносов, собираемость вырастет на 114 млн рублей, что позволит в 2021 году отремонтировать ещё 50 многоэтажек», — подчеркнул Владимир Новиков.Информация была озвучена на заседании попечительского совета регионального Фонда капитального ремонта, которое прошло под председательством замгубернатора Романа Годунина. Участники совещания одобрили инициативу по повышению. Последнее слово за губернатором.