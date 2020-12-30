За счёт дополнительных взносов, собираемость вырастет на 114 млн рублей, что позволит в 2021 году отремонтировать ещё 50 многоэтажек.
В новом 2021 году во Владимирской области планируют на 10% увеличить плату за капремонт. Сейчас взнос составляет 6,5 рублей с квадратного метра. Ставка была неизменной с 2014 года. Если индексацию утвердят, то в квитанциях это отразится в виде +65 копеек за квадрат.
По мнению гендиректора Фонда капитального ремонта Владимирской области Владимира Новикова, при средней площади квартиры в 55 квадратных метров рост составит 30 рублей.
Интересно, что в регионе действует один из самых низких тарифов, а собираемость составляет 104 %. Для сравнения, в соседней Ивановской области в 2019 году платёжная дисциплина была на уровне 87%, а из 629 многоквартирных домов, предусмотренных планом, капремонт завершён в 25. А в 2018 году не сдан ни один объект из предусмотренных краткосрочным планом.
Возвращаясь к Владимирской области, отметим, что в 2020 году в регионе капитально отремонтировали 509 МКД на сумму в 1 млрд 565 млн рублей. План выполнен на 100%.
«За счёт дополнительных взносов, собираемость вырастет на 114 млн рублей, что позволит в 2021 году отремонтировать ещё 50 многоэтажек», — подчеркнул Владимир Новиков.
Информация была озвучена на заседании попечительского совета регионального Фонда капитального ремонта, которое прошло под председательством замгубернатора Романа Годунина. Участники совещания одобрили инициативу по повышению. Последнее слово за губернатором.