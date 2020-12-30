Из 1300 доз вакцины против коронавируса не использовано только 200. То есть сейчас в регионе от ковида привиты 1100 человек. Кроме того, Минздрав наконец разрешил вакцинировать от коронавируса

Из 1300 доз вакцины против коронавируса не использовано только 200. То есть сейчас в регионе от ковида привиты 1100 человек. Кроме того, Минздрав наконец разрешил вакцинировать от коронавируса пожилых людей старше 60. Об этом на корона-брифинге сообщила глава облздрава Елена Утемова. Ранее для этой возрастной категории действовали ограничения. Елена Утемова также добавила, что прививать в