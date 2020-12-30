Об этом на брифинге по коронавирусу сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.

На последнем в 2020 году антикоронавирусном брифинге директор департамента образования Ольга Беляева, отвечая на вопрос о продлении каникул по примеру столицы, рассказала, что во Владимирской области пока данные меры вводить не планируется.«Кроме школы №36, которая уйдёт на отдых с 1 января, все остальные на каникулах. Ситуация в учреждениях стабильная», - подчеркнула она.Также глава облздрава отметила, что окончательные решения будут приниматься исходя из текущей эпидситуации.