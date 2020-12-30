По информации департамента образования, вакцинацию прошёл 481 человек.

Во Владимирской области прививку от коронавируса сделали 481 педагогу. Об этом на последнем в 2020 году коронавирусном брифинге рассказала директор департамента образования Ольга Беляева.В среднем численность привитых воспитателей и учителей составляет пока всего 1%.«Однако есть муниципалитеты, где вакцинация идёт более активно. В Меленковском и Камешковском районах показатель достиг уровня в 3%. Во Владимире и ЗАТО Радужный - более 2%», - отметила глава департамента образования.Ситуация с заболеваемостью в коллективах учреждений выправилась. С 6 – 9% педагогов, доля заболевших снизилась до 2%.Напомним, что в середине декабря в регион поступила 1300 доз «Спутника V». В январе регион ожидает поставка партии размером около 50 тысяч.