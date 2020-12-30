Губернатору осталось только подписать соответствующий документ.

Губернатору осталось только подписать соответствующий документ.Решение о повышении сбора сегодня принял Попечительский совет Фонда капитального ремонта во Владимирской области.Это значит, что в будущем году ежемесячная плата с квадратного метра жилой площади составит 7 рублей 15 копеек. Вместо платы, действующей с 2014 года - 6 рублей 50 копеек.Таким образом, плата выросла сразу на 10 процентов.В Фонде капремонта предполагают, что на эти средства можно будет отремонтировать дополнительно более 50 многоквартирных домов.