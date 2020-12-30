В медицинских комплексах бесплатные обследования прошли уже более двухсот тысяч человек.

Общественная организация "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Госдумы Григорий Аникеев, продолжает свою работу. Основной проект организации - "Передвижные центры здоровья". В медицинских комплексах бесплатные обследования прошли уже более двухсот тысяч человек. Слово Юлии Шуваловой.Три передвижных медицинских комплекса работают на территории Владимирской области. Ежегодно услугами центров пользуются более трехсот человек. В комплексах установлено высокоточное, современное оборудования. Обследования проводят врачи из областного центра. В период пандемии работа передвижных центров здоровья проходит в особом режиме. Для приема граждан привлекаются наиболее востребованные специалисты, проводятся высокотехнологичные исследования, которые выявляют осложнения, связанные с последствиями ковида.Анна Потапова, специалист УЗИ:- Этот проект необходим для жителей нашей области. Особенно в это тяжелое время, так как наши комплексы выезжают в самые отдаленные населенные пункты и работают на системной основе. Жители рады и довольны, когда мы выезжаем. "Передвижные центры здоровья" очень помогают жителям нашей области в плане сохранения и помощи здоровью.Здоровье людей – важнее всего. В связи с пандемией было принято решение об изменении форм работы общественной организации «Милосердие и порядок». Введенные в стране и области ограничения касаются в первую очередь людей старшего поколения и детей, а это основные посетители и участники мероприятий общественной организации.Анна Кочеляева, первый заместитель председателя общественной организации "Милосердие и порядок":- Общественная организация "Милосердие и порядок" продолжает свою работу. Концептуально мы развиваем свои программы и проекты в онлайн-формате. Мы организовываем новые площадки для общения с нашими жителями, для оказания им помощи. Конечно, продолжает работу наш масштабный областной проект "Передвижные центры здоровья", который так актуален и востребован в период пандемии.Запись на прием в "Передвижные центры здоровья" открыта с 13 числа каждого месяца. Узнать график работы можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9 до 18 часов, на сайте и в социальных сетях общественной организации "Милосердие и порядок". Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"