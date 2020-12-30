Эти лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России, а также в протоколы лечения Covid-19.

В преддверии новогодних каникул Департамент здравоохранения Владимирской области обеспечил достаточный запас лекарственных препаратов для лечения ковид-пациентов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.Сейчас на складе регионального Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения имеется в наличии необходимое количество препаратов для лечения пациентов как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Эти лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России, а также в протоколы лечения Covid-19. Директор специализированного учреждения Нелли Зиновьева отметила, что лекарства в любой момент готовы поступить в медучреждения в случае возникновения дополнительной потребности в лекарственном обеспечении пациентов, проходящих лечение на дому.«На нашем складе 25 тысяч упаковок жаропонижающих средств, 12 тысяч упаковок «Фавипиравира», 10 тысяч упаковок антибиотиков, 4 тысячи упаковок «Преднизолона», 3 тысячи упаковок «Умифеновира», 3,5 тысячи упаковок «Интерферона альфа» и других препаратов», – сообщила Нелли Зиновьева. Кроме того, обеспечен необходимый запас лекарств для лечения пациентов в стационарах – 30 тысяч флаконов антибиотиков, 10 тысяч упаковок «Дексаметазона», 10 тысяч упаковок антикоагулянтов, 7 тысяч упаковок «Фавипиравира».В наличии более тысячи упаковок «Олокизумаба» и «Тоцилизумаба» – сильнодействующих препаратов, которые используются для профилактики цитокинового шторма – одной из главных причин смертности при новой коронавирусной инфекции. Что касается средств индивидуальной защиты, на аптечном складе ждут применения 200 тысяч одноразовых медицинских халатов, 100 тысяч бахил, 45 тысяч респираторов, 8 тысяч защитных очков и других средств защиты. Запасы лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в регионе регулярно пополняются.(Фото:Пресс-служба администрации Владимирской области )