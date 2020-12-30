Накануне к этому пришло внеочередное заседание Законодательного собрания Владимирской области, которое состоялось в режиме видеоконференц-связи.

Накануне к этому пришло внеочередное заседание Законодательного собрания Владимирской области, которое состоялось в режиме видеоконференц-связи.Предполагалось найти хотя бы промежуточное решение сложной проблемы обращения с бездомными животными.Напомним, что проблема с приютами упирается в то, что нет понимания, где муниципалитетам взять деньги на их строительство и содержание.Главная статье расходов - строительство и содержание приютов для бездомных животных. Однако даже самый большой в регионе бюджет областного центра с такой задачей не справился.Вывод очевиден - похоже, что эти расходы в будущем следует взять на себя областному бюджету.