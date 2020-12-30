В результате аварии механические повреждения получили шесть автомобилей.

Утром 30 декабря во Владимире после столкновения двух легковушек один из автомобилей влетел в припаркованные на обочине машины. Общее количество транспортных средств, поучаствовавших в массовом ДТП – шесть.Авария произошла на улице Большой Нижегородской. По предварительной информации, 66-летний водитель «Волги» при развороте не уступил дорогу «Тойоте», за рулём которой находился 51-летний мужчина.Владельцу «Волги» оказали медицинскую помощь. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Движение по участку проезжей части восстановлено в штатном режиме.