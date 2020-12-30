Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, как собирается провести Новый год. Председатель нижней палаты дал интервью телеканалу Россия 24.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, как собирается провести Новый год. Председатель нижней палаты дал интервью телеканалу "Россия 24".Новый год – семейный праздник, отметил спикер. По словам Володина, он планирует встретить 2021 год в кругу родных и близких."Буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей", – сказал спикер в эфире телеканала "Россия 24".Председатель нижней палаты пожелал россиянам счастья, здоровья и удачи в новом году. Он выразил надежду, что все проблемы и вызовы поскорее уйдут в прошлое.Напомним, что Госдума 24 декабря провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты приняли 553 закона.